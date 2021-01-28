"الأوقاف الفلسطينية" تقرر تعليق صلاة الجمعة غدا فى الساحات والمساجد

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، تعليق إقامة خطبة وصلاة يوم غد الجمعة، فى الساحات العامة والمساجد، وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أنه تقرر تعليق خطبة وصلاة الجمعة بسبب الأحوال الجوية السائدة، واستمرار انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،أعلنت عن تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، لتبلغ نسبة الإصابات النشطة 5.1% .

وأوضحت الوزيرة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس أن 764 حالة قد تماثلوا للشفاء ، لتصل نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين 93.8%، بالإضافة لتسجيل 8 حالات وفاة لتصل نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية،استنكرت اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلى قبة الصخرة المشرفة، ومنع أعمال الترميم التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى داخلها، وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال يهدف للاستيلاء على "الأقصى"، ومنع الجهات المختصة وصاحبة الحق من العمل، مضيفا أن الاستمرار في هذه الجرائم بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، والتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.