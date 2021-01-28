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البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أسترا زينيكا-أوكسفورد المضاد لكورونا من الهند

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القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية اليوم الخميس، إن المملكة تلقت أول شحنة من لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لفيروس من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وأضافت أن اللقاح سيكون مجانيا للمواطنين والمقيمين. وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، على تويتر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين" للقاح.

وكانت قد قالت وزارة الصحة، إن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم وستحول الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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