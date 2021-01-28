شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أسترا زينيكا-أوكسفورد المضاد لكورونا من الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية اليوم الخميس، إن المملكة تلقت أول شحنة من لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وأضافت أن اللقاح سيكون مجانيا للمواطنين والمقيمين. وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، على تويتر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين" للقاح.

وكانت قد قالت وزارة الصحة، إن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم وستحول الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.