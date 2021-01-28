مصر تسلم لبنان مساعدات طبية

دبي - محمود عبدالرازق - ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن جسر المساعدات الجوي للبنان مستمر، طالما جائحة كورونا مستمرة. مؤكدة أن الشعب اللبناني لديه القدرة على تخطي التحديات.

بالمقابل شكر ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، مصر على مساعداتها الطبية للبنان، مشيرا إلى أن

"التحديات صعبة والأوقات التي يمر بها لبنان عصيبة والظروف استثنائية ولكن بتكاتف المجتمعات العربية ووحدة موقف الدعم لمواجهة الجائحة سيتمكن لبنان من تخطي التحدي".

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد قد وصلت صباح اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي لتسليم المساعدات المصرية إلى الدولة اللبنانية.

هذا وأطلقت السلطات اللبنانية خطة التلقيح ضد فيروس كورونا، يوم أمس الأربعاء، في السراي الحكومي، على وقع الأرقام القياسية التي تسجلها البلاد في أعداد الإصابات والوفيات.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إن الهدف من الخطة تحقيق مستويات عالية من ‏التلقيح لتصل إلى نسبة 80 في المئة من المواطنين للحد من تفشي الفيروس.