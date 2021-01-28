وزير الصحة في حكومة صنعاء: التحالف قصف ودمر 523 مستشفى ومركزا طبيا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المتوكل، خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لهيئة مستشفى الثورة العام في الحديدة، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) لم يتورع عن قصف وتدمير 523 مستشفى ومركزاً صحياً باليمن، منها مستشفى الثورة في الحديدة".

وأضاف "أكثر من 43 ألف مدني سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة عدوان رعته ومولته أمريكا وأعلن من عاصمتها".

وذكر أن "17 ألف قتيل من المدنيين سقطوا خلال هذا العدوان منهم 7 آلاف طفل وامرأة".

وأشار إلى "أن كافة جرائم الحرب التي وقعت في اليمن على مدى 6 سنوات ارتكبها تحالف العدوان بأسلحة أمريكية وغربية".

وعلق القيادي في "أنصار الله"، على قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، بالقول: "أمريكا بعد 6 سنوات أظهرت عداوتها العلنية للشعب اليمني بعد أن خسرت أدواتها الإقليمية في حرب لم تشهد لها البشرية مثيلاً".

ووجه وزير الصحة في حكومة الإنقاذ، اتهاماً للتحالف العربي بـ "تشديد الحصار وتعميق معاناة اليمنيين عبر احتجاز المشتقات النفطية بتواطؤ أممي".