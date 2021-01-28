شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال 150 متر مربع من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، باستبدال حوالى 150 متر مربع من الرخام في صحن المطاف والمكبرية بالمسجد الحرام، بهدف تكثيف جولات الصيانة الدورية بصحن المطاف والمسعى، وجميع أجزاء المسجد الحرام، من خلال القيام بمتابعة الرخام وترميمه أو استبدال الذى لم يعد صالحا للاستخدام.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، اليوم الخميس، جانب من انتشار العمال في صحن المسجد الحرام وقيامهم بوضع المعدات لاستبدال الرخام فى صحن المسجد ووضع رخام جديد بدلا من عدم الصالح استخدامه.



وضع رخام جديد

وأكد محسن بن عبد المحسن السلمى، مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أن الإدارة تقوم بالإشراف على الرخام بحيث يتم تكثيف جولات الصيانة الدورية بصحن المطاف والمسعى والمكبرية، وجميع أجزاء المسجد الحرام، من خلال القيام بمتابعة الرخام وترميمه أو استبدال الذى لم يعد صالحا للاستخدام، وافتقد خاصية المحافظة على البرودة بنوعية جديدة وغير مستخدمة، لضمان استمرارية برودته فى جميع الأوقات.



جانب من الأعمال



ازالة الرخام القديم

وقال السلمى: "تتم الصيانة على مدار الساعة من خلال أكثر من 40 موظفاً من مهندسين وفنيين، لافتا إلى أن الرخام المستخدم نادر الوجود ويتم جلبه خصيصا للحرمين الشريفين، وتم تخصيص هذا النوع من الرخام لما يمتلكه من خصائص تسهم للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين.



صيانة صحن الكعبة

وتابع: "أن نوع الرخام المستخدم يعمل على عكس الضوء والحرارة، وهذا النوع من الرخام نادر الوجود ويتم استيراده خصيصا، كما يتم استخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها الأعمال، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرفة".

وفى وقت سابق، قام الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمشاركة في عملية تدشين العربات الجديدة الخاصة بذوي الإعاقة لمساعدتهم في السعي والطواف والتي تمكنهم من أداء شعائر الحج والعمرة والطواف بكل يسر وسهولة.