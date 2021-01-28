القوات العراقية تشن عملية أمنية استباقية فى المناطق الوعرة بجنوب كركوك

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوة مشتركة من اللواء 45 بالجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني عملية أمنية استباقية مُباغتة في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه من خلال الجهد الاستخباري الدقيق مازالت العمليات متواصل للقوات الأمنية ،حيث نفذت قوة مشتركة من أبطال اللواء 45 بالجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني عملية أمنية استباقية مُباغتة ، فجر اليوم، في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك"، مشيرا أن العملية تهدف إلى حرمان عناصر داعش الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في هذه المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى.