وزير خارجية فرنسا يطالب نظيره الأمريكى بمواصلة مكافحة داعش فى العراق وسوريا

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الخارجية الفرنسى جان-إيف لودريان بضرورة مواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابى فى كل من العراق وسوريا، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن.

وأشار لودريان، وفقا لقناة "فرانس- 24" الفضائية اليوم الخميس، إلى "أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب" في الشرق الأوسط وكذلك في منطقة الساحل.



ودعا لودريان إلى إقامة "علاقة عبر أطلسية وتحالف أطلسي معززين ومتوازنين من جديد" وتنسيق وثيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول "ملفّي التجارة والصين".



وتحدث وزيرا الخارجية أيضاً عن "ضرورة التنسيق الوثيق للتعامل مع الأزمة الإيرانية"، منوها أيضا بـ"الجهود المبذولة من فرنسا من أجل الاستقرار والإصلاحات في لبنان".



ومن جهته، أبرز وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رغبة بلاده في "مواصلة التعاون الوثيق" مع فرنسا في مكافحة الجهاديين بمنطقة الساحل.

وشدد بلينكن على "الرغبة الأمريكية في العمل مع فرنسا، أقدم حليف لنا، وشركائنا الآخرين للتعامل مع التحديات المشتركة، خاصة (كوفيد-19)، والمناخ والصين".