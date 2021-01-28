شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس: أى استهداف لرئيس الجمهورية يمثل استهدافا لشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، إن أي استهداف لرئيس الجمهورية يمثل استهدافا لتونس ولشعبها، جاء ذلك بعدما أعلنت تونس أمس نجاة رئيسها قيس سعيد من محاولة تسميم بمادة "الريسين" القاتلة وذلك خلال طرد مشبوه وصل قصر قرطاج.، حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل.

وتلقت الرئاسة التونسية ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، وهو ما دفع إلى إجراء تحقيق في الواقعة.

وذكرت قناة التاسعة في تونس، أن أحد الموظفين في القصر الرئاسي هو الذي قام بفتح هذا الظرف الذي أثار الشكوك، فيما ذكرت بعض المصادر المحلية أن الأمر يتعلق برسالة تحمل مسحوق غاز الريسين القاتل، فيما لم يجر الكشف عن مزيد من التفاصيل، نظرا إلى سرية التحقيق.

وقالت وسائل إعلام تونسية، أمس الأربعاء، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدى يحتوى على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.