شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة في السعودية وضباب في الإمارات ودافئ في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج، اليوم الخميس ، طقسا متباينا، حيث تشهد السعودية، تكون للسحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق المملكة، وفي الإمارات من المتوقع تكون للضباب مما يؤدي إلى تدن في الرؤية.

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السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة). و رياح سطحية نشطة على مناطق (الرياض ، القصيم ، الشرقية).

الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية حتى الساعة 10:30 من صباح اليوم " الخميس " .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون ضباب في بعض المناطق في البداية، ويتحول إلى دافئ مع بعض السحب خلال النهار، ورطب في الليل، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر بسبب الضباب.

وتسجل درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، و الرطوبة النسبية: العظمى 100% والصغرى 40%.