شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، مع السفير الفرنسي برونو اولبير تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع النفط والطاقة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الوزير أكد، خلال لقائه، السفير الفرنسي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار والتعاون المشترك لتطوير صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة في البلاد ".

من جانبه، عبر السفير الفرنسي عن رغبة شركات بلاده في زيادة حجم التعاون مع العراق وان توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة النفط وشركة توتال خطوة باتجاه تعزيز التعاون في مجال تطوير قطاع النفط والطاقة في العراق".