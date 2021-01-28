شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 262 حالة إصابة بفيروس "كورونا" و6 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، أمس الأربعاء، تسجيل 262 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 106 آلاف و359 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2877 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 72 ألفا و538 حالة ، بعد شفاء 202 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 39 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.