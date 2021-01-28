عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوتيوب شورتس.. اختراع جوجل يضرب هيمنة تيك توك

الخميس 28 يناير 2021

الخليج 365

تتأهب شبكة "يوتيوب" التابعة لجوجل لتوجيه ضربة كبيرة لتطبيق "تيك توك" الصيني عبر اختراع جديد أثبت كفاءة مدهشة في بدايته التجريبية.



والثلاثاء، قالت سوزان وجيسكي، رئيسة شبكة يوتيوب، إن مقاطع الفيديو القصيرة على منصة "يوتيوب شورتس" حظيت بنحو 3,5 مليار مشاهدة يومياً في الهند، حيث يتم اختبارها في مرحلة تجريبية.

وأوضحت وجيسكي في رسالة فصّلت فيها أولوياتها لسنة 2021 أن "مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب شورتس تحصد يومياً رقماً كبيراً جداً من المشاهدات اليومية يبلغ 3,5 مليارات".

وأضافت "نتطلع إلى إطلاق شورت في المزيد من الأسواق هذا العام".

وكانت "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل" العملاقة لمحركات البحث كشفت في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي الخطوط العريضة لـ"شورتس" واصفة إياها بأنها "طريقة جديدة لتعبير المستخدمين عن أنفسهم في 15 ثانية أو أقل".

مرحلة التطوير

ولا يمكن في الوقت الراهن الوصول إلا في الهند إلى هذه الأداة المدمجة مباشرة ضمن "يوتيوب"، إذ لا تزال في مرحلة التطوير.

وتعتزم "جوجل" من خلال الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو الخفيفة منافسة "تيك توك"، أحد التطبيقات المفضلة لدى مستخدمي الإنترنت الشباب والذي يبلغ عدد مستخدميه في أنحاء العالم 700 مليون.

وتواجه "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية تهديدات بحظرها على الأراضي الأمريكية إذ اتهمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتجسس لصالح بكين، من دون أن يعطي دليلاً رسمياً على ذلك.

كذلك دخلت "أنستقرام" التابعة لمجموعة "فيسبوك" مجال مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق "ريلز" الذي ظهر للمرة الأولى في أغسطس/ آب.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أُطلق تطبيق "سنابشات سبوتلايت"، وهو عبارة عن شبكة للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون.