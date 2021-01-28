شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتاني يستقبل السفير التونسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية الموريتاني، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الأربعاء، صبري الشعباني السفير التونسي الجديد، حيث تسلم الوزير الموريتاني نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية التونسية الشقيقة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين البلدين وآفاق تطويرها، في حضور السفير محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية الموريتانية.