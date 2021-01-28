شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى لبنانى: الحكومة اللبنانية لا تستطيع تقديم أى حلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نضال السبع المحلل السياسى اللبناني، إن الدولة اللبنانية المفلسة التي تعانى من عجزها عن تسديد رواتب الموظفين لم يكن لديها غير فرض الإغلاق العام، ولم تستطع تقديم مساعدات للمواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامية ريهام إبراهيم: العمال لم يعملوا منذ أسبوعين وليس لديهم مدخرات ولم يكن أمامهم إلا الخروج إلى الشارع وهناك أطراف سياسية تحاول استغلال الناس لتنفيذ أجندتها السياسية ولا أحد يستطيع توقع ما يمكن حدوثه ولا توجد حلول من قبل الدولة، والحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة، وتم تكليف حكومة سعد الحريرى، ويبدو أنه على خلاف مع رئيس الجمهورية، وأن الرئيس يرى أن الحريرى لا يتمتع بغطاء من خلال الدعم العربى والخليجى.

وتابع: منذ الحديث عن إسناد تشكيل الحكومة للحريرى جرى عقد 14 لقاء بينه وبين عون؛ في الـ7 الأولى كانت العلاقات جيدة ولكن بعدها ثمة أمور جعلت الحريرى يتراجع عن وعوده، والأطراف السياسة في لبنان يرون أنه حال تشكيل هذه الحكومة دون تغيير وزيرى الداخلية والعدل سيجعل هذه الحكومة تبقى إلى نهاية عهد الرئيس عون لأن وزارة العدل هى المسئولة عن إجراء الانتخابات.