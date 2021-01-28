شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبناني: ارتفاع جرحى مواجهات طرابلس إلى 102 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الصليب الأحمر اللبناني، ارتفاع جرحى مواجهات طرابلس في لبنان إلى 102، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتجددت الاحتجاجات بمدينة طرابلس شمالى لبنان اعتراضا على إجراءات الغلق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، التى فرضتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، كما تجدد المواجهات فى طرابلس شمال لبنان بين محتجين والجيش اللبنانى.

وشهد عدد من المناطق اللبنانية مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفضا لاستمرار حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد الرامية إلى وقف تفشى وباء كورونا، حيث اعتبروا أنها أثرت سلبا على أوضاعهم الاجتماعية جراء إغلاق الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية على نحو أفقدهم مقومات الصمود المعيشية الأساسية، وأدى إلى عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.