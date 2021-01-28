شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة السودانى: نتشارك مع السعودية رؤية واحدة لأمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، إن كلا من السودان والسعودية يتشاركان رؤية واحدة لأمن المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها بحث فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي العلاقات الثنائية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق توجه عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان محمد الفكى سليمان، صباح اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، ويرافق الفكي سليمان، كل من نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة.