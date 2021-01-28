شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يُسجل 890 إصابة و20 وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 890 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 468383 حالة في المغرب.

وأشارت الصحة المغربية في بيان له إلى أن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4853938 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي، موضحا أن الفترة نفسها عرفت تسجيل 20 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8207، وتم التأكد من 1358 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 446181.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.