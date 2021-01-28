شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم الكردى بارزانى: لا يمكن لأحد إنكار حقيقة تحطم أسطورة داعش على أيدى البيشمركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الزعيم الكردى مسعود بارزاني، "لا يمكن لأحد أو طرف إنكار حقيقة تحطم أسطورة داعش على أيدى أبطال الشعب الكردي والبيشمركة"، واصفا التنظيم بالأخطر على البشرية كلها.

وأضاف بارزاني فى بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن قوات البيشمركة حمت أرض كردستان العراق من داعش على أرض الواقع بتضحياتها ودمائها، فى حرب متعددة وواسعة الجبهات لم تكن سهلة، وهى جماعة ليس بإمكان طرف بمفرده الانتصار عليها دون تنسيق وعمل مشترك من قبل جميع الأطراف والمجتمع الدولي.

ونوه بارزاني إلى أنه أثناء الحرب على داعش، أعرب عن شكره للتحالف والأمريكان لدعمهم قوات البيشمركة، مردفا "شكرنا كافة الأطراف التي شاركت في الحرب ضد داعش بأي شكل، لكن ورغم ذلك، على الجميع أن يدركوا أنه على أرض الواقع، فإن قوات البيشمركة هي التي حمت كردستان بدمائها وتضحياتها، ولا يمكن لطرف أن ينكر حقيقة أن أسطورة داعش قد تحطمت على يد أبطال الشعب الكردي".