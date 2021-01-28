شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 76 وفاة و3906 إصابات بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 76 وفاة و3906 إصابات بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 2553، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 285908.

وفى وقت سابق تجددت الاحتجاجات بمدينة طرابلس شمالى لبنان اعتراضا على إجراءات الغلق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، التى فرضتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، كما تجدد المواجهات فى طرابلس شمال لبنان بين محتجين والجيش اللبنانى.

وشهد عدد من المناطق اللبنانية مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفضا لاستمرار حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد الرامية إلى وقف تفشى وباء كورونا، حيث اعتبروا أنها أثرت سلبا على أوضاعهم الاجتماعية جراء إغلاق الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية على نحو أفقدهم مقومات الصمود المعيشية الأساسية، وأدى إلى عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.