مجانا... المغرب يعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للديوان الملكي المغربي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال البيان إنه "بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن بلادنا تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف".

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وأضاف: "تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين".

وأوضح الديوان الملكي المغربي أن حملة التطعيم ستتم "بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة".

ولفت إلى أن التطعيم "سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة".

وأوضح الديوان أن الملك محمد السادس "سيقوم بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح، يوم الخميس 28 يناير 2021".

وأمس الثلاثاء، قال مصدر بوزارة الصحة المغربية إن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، "سينوفارم" وصلت إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الدفعة تتضمن 500 ألف جرعة.

وكان المغرب قد تسلم، الجمعة الماضية، مليوني جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وقالت وزارة الصحة إن الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى لعملية التطعيم هم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فأكثر، والسلطات العمومية والجيش وكذا نساء ورجال التعليم ممن تزيد أعمارهم عن 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغة أعمارهم 75 سنة فأكثر.

ولفتت إلى أن العملية ستشمل، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من الإصابة بـ "كوفيد -19".

ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا للمرة العاشرة وذلك حتى 10 من شباط/فبراير المقبل، في إطار التدابير الرامية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد في البلاد التي أحصت منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس وحتى الآن، أكثر من 466 ألف حالة، توفي من بينهم 8172 شخصا بفعل مضاعفات الإصابة.