شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: الحوثيون احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لإعادة الشفافية إلى البيت الأبيض.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: نقوم بمراجعة عدة خطوات اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، متابعا، "الحوثيون احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحوثيين قاموا بعمل عدواني كبير في صعناء وانتهاكات حقوق الإنسان.