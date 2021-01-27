شكرا لقرائتكم خبر عن المتظاهرون يحاولون اقتحام مصرف لبنان ويضرمون النيران بمحيط السرايا فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المتظاهرين اللبنانيين يحاولون اقتحام مصرف لبنان ويضرمون النيران في محيط السرايا في طرابلس بلبنان.

وأضافت القناة، أن هناك محاولات لتفريق المحتجين من محيط السرايا في طرابلس.

وفى وقت سابق، تجددت الاحتجاجات بمدينة طرابلس شمالى لبنان اعتراضا على إجراءات الغلق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، التى فرضتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، كما تجدد المواجهات فى طرابلس شمال لبنان بين محتجين والجيش اللبنانى.

وشهد عدد من المناطق اللبنانية مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفضا لاستمرار حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد الرامية إلى وقف تفشى وباء كورونا، حيث اعتبروا أنها أثرت سلبا على أوضاعهم الاجتماعية جراء إغلاق الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية على نحو أفقدهم مقومات الصمود المعيشية الأساسية، وأدى إلى عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.