شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبنانى يؤكد تعرض عناصره لإلقاء قنابل ويحذر من اقتحام السراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قوى الأمن اللبنانية تعرض عناصرها لإلقاء قنابل عليهم ما أدى لجرح منهم، محذرة عدد من المتظاهرين من إصرارهم على اقتحام السراى الحكومى، وأنها ستتعامل مع المهاجمين بكل شدة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون.

طالبت قوى الأمن الداخلى اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، المتظاهرين بالانسحاب فورا وعدم الدخول إلى السراى الحكومى حفاظا على سلامتهم، مؤكدة أنها مضطرة للدفاع عن مراكزها بكل الوسائل المشروعة.

واتهمت قوى الأمن اللبنانية في بيان لها عدد من المتظاهرين بالتمادى في أعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة وإلقاء المولوتوف على العناصر الأمنية وحرق وتضرر عدد من الآليات.

وكانت الاشتباكات تجددت بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في ساحة النور في طرابلس بشمال لبنان.