شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية اعتقال "داعشي" في محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت القوات الأمنية العسكرية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على احد عناصر تنظيم داعش الإرهابى في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها أن عملية إلقاء القبض تمت من خلال المتابعة المستمرة ضمن قواطع المسؤولية لملف المطلوبين والارهابيين وأوامر القبض غير المنفذة والتأكيد على الممارسات الأمنية حيث تم القاء القبض على المتهم (م ا ح) في سيطرة مدخل قضاء (الفلوجة الشرقي) سيطرة (الموظفين).

وأوضح البيان، أن "الإرهابي كان يعمل بسلب ونهب دور الضباط والمنتسبين اثناء سيطرة عصابات داعش الارهابي على قضاء الفلوجة"، مشيراً إلى "تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".