شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: لا يمكن الجزم بأن مادة الطرد المبشوه بتونس مادة الريسين السامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الظرف الذى ضبط فى القصر الرئاسي التونسي مشبوه، موضحة أنه لا يمكن الجزم بأن المادة التي عثر عليها هي مادة الريسين السامة.

وفى وقت سابق أكدت رئاسة الجزائر، أن الرئيس الأمريكى عبد المجيد تبون يتصل بنظيره التونسى قيس سعيد للاطمئنان عليه بعد العثور على طرد مشبوه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قالت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدى يحتوى على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.