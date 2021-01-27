شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة الدفاع النيابية العراقية: اعتقال متورطين فى تفجير ساحة الطيران ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن عضو في لجنة الدفاع النيابية العراقية، تأكيده اعتقال متورطين في تفجير ساحة الطيران ببغداد.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة عناصر إرهابية بضربة جوية لطيران التحالف الدولى فى محافظة كركوك، وذكرت الخلية - حسبما نقلته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه "استكمالا للعمليات الاستبقاية التي تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق الجبلية والنائية وغيرها من المناطق، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وجهت قيادة العمليات المشتركة طيران التحالف الدولي بدك أحد أوكار عصابات داعش بأسلحة متطورة ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت "من أجل معرفة ومتابعة نتائج هذه الضربة خرجت قوة من الفوج الرابع في لواء المشاة 34 بالفرقة التاسعة الى منطقة الطامور، حيث عثرت على أشلاء لأربعة عناصر إرهابية من عصابات داعش، وعجلة مدمرة، وجرار زراعي، ودراجة نارية مدمرة أيضا، كما عثرت على بندقيتين نوع كلاشنكوف".