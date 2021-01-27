شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم مكافحة الإرهاب العراقى: داعش يريد العودة لما قبل 2014 وذلك لن يحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، صباح النعمان، إن العمليات الإرهابية التى يشنها تنظيم داعش الإرهابى، يهدف من خلاتلها إلى إرسال رسالة مفادها أنه مازال موجوداً، مشدداً على أن التنظيم الإرهابى يريد العودة إلى ما قبل 2014 وهذا لن يحدث مطلقاً، وتابع:" داعش كان يحتل 40% من مساحة دولة العراق".

وأضاف "النعمان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن الأمن العراقى تمكن من قتل الكثير من عناصر "داعش"، شمال كركوك فى غضون 4 أيام فقط فى إطار عملية" ثأر الشهداء"، وتابع:" نشن حرب استخبارية وعمليات استباقية وأحبطنا العديد من الهجمات وفوتنا الفرصة على التنظيم الإرهابى أن يعيد ترتيب نفسه مرة أخرى".

وشدد "النعمان"، على أن تنظيم داعش لم ينتهى بعد الهزيمة الشديدة التى تعرض لها على يد المؤسسات الأمنية العراقية، فى عام 2014، وتابع:"بعدما خسر الأرض يشن الآن حرب عصابات وهذه حرب من أصعب انواع الحروب".

وأكد "النعمان"، أن بعض عناصر داعش فروا خارج العراق عقب هزيمتهم والبعض الآخر يختبئ فى مناطق وعرة داخل البلاد ويشن هذه العمليات الإرهابية.