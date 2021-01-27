شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحة لمنصب سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: الوضع فى اليمن مروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ليندا جرينفيلد المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: سأعمل لإيجاد أرضية مشتركة مع روسيا والصين للضغط على ايران للعودة للاتفاق النووي والامتثال لبنوده، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت المرشحة لمنصب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، أن الوضع في اليمن مروع ويعد أسوأ أزمة إنسانية نواجهها الآن.

وتابعت المرشحة لمنصب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة: يجب أن نتحرك بقوة لإيجاد حل للأزمة في اليمن، متابعة سأعمل لفتح الطرق والمعابر في سوريا لإيصال الإغاثة لمحتاجيها.