شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي العلاقات الثنائية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق توجه عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان محمد الفكى سليمان، صباح اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، ويرافق الفكي سليمان، كل من نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن عضو مجلس السيادة سيطلع القيادة السعودية على الأوضاع في السودان، لاسيما على الحدود السودانية الإثيوبية والعلاقات مع أثيوبيا.