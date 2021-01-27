شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نائبا فى الكويت يؤيدون استجواب رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن 11 نائباً في مجلس الأمة الكويتى عن تأييدهم لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي تقدم به النائب الكويتى مساعد العارضي بحسب صحيفة القبس.

ونقلت الصحيفة عن العارضي: "رئيس الوزراء لم يتعاون في ملف العفو، والحكومة لا تستحق التعاون"، مضيفا "لذلك أعلن استجوابي لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد".

وأضاف العارضي: "الخالد غير قادر على التصالح مع شعبه ولذلك فهو لا يستحق أن يدير حكومة".

وأصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد الماضي أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.