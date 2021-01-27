شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 50 ألف يمنى فى ظروف تشبه المجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن 50 ألف يمني في ظروف تشبه المجاعة و 5 ملايين آخرين على بعد خطوة واحدة من مواجهة نفس الوضع، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق استنكر البنك المركزي اليمني مزاعم إعلامية بشأن تقرير أممي عن عمليات فساد وغسل أموال، موضحا أن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ونفى البنك المركزي اليمني مزاعم فساد رافقت الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018، متابعا: وجهنا دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي في عدن.

وقال البنك المركزي اليمني: سندرس تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية، مستطردا: سنقدم الردود المدعومة بالأدلة والوثائق التي تؤكد شفافية عمل المصرف

وقال البنك المركزي اليمني: مستعدون لإطلاع الرأي العام والشركاء الدوليين على ردنا على تقرير الخبراء.