شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تجدد المواجهات في طرابلس شمال لبنان بين محتجين والجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، تجدد المواجهات في طرابلس شمال لبنان بين محتجين والجيش اللبناني.

وقبلها أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، تجدد الاحتجاجات بمدينة طرابلس شمالي لبنان اعتراضا على إجراءات الغلق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق اشتعلت المظاهرات في مدن لبنانية، اعتراضا على إجراءات الإغلاق بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، فيما نشبت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، فيما تستمر الإصابات بالفيروس المستجد في لبنان.