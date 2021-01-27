شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الوسطى الأمريكية ترسل المدمرة وينستون تشرشل إلى بحر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، إرسال مدمرة إلى بحر العرب، قائلة: في المراقبة دائما المدمرة وينستون تشرشل في بحر العرب، وفقا لمصادر إعلامية.

ومع بدايات حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن، عادت مجددا القاذفات الأمريكية " B-52" للتحليق فوق الخليج العربي في رسالة رد لإيران، في القى الذى تتصاعد فيه حدة التوتر بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.

ووفقا لقناة العربية، أكدت القيادة الأمريكية الوسطى أن تحليق قاذفات بي 52 في الشرق الأوسط تهدف لإظهار مدى الحزم الأمريكي، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأمن الشركاء والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.