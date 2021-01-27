شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى اليمنى ينفى مزاعم فساد رافقت الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر البنك المركزى اليمنى مزاعم إعلامية بشأن تقرير أممي عن عمليات فساد وغسل أموال، موضحا أن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ونفى البنك المركزى اليمنى مزاعم فساد رافقت الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018، متابعا: وجهنا دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي في عدن.

وقال البنك المركزى اليمنى: سندرس تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية، مستطردا: سنقدم الردود المدعومة بالأدلة والوثائق التي تؤكد شفافية عمل المصرف.

وقال البنك المركزى اليمنى: مستعدون لإطلاع الرأى العام والشركاء الدوليين على ردنا على تقرير الخبراء.