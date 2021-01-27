شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيره الليبى مسارات التسوية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الشؤون الخارجية الجزائرى، صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى ليبيا لقاء مطول مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة.

ارتكزت المحادثات – بحسب بيان الخارجية الجزائرية - حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق مسارات التسوية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

فيما قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية إن الوزير محمد الطاهر سيالة بحث مع نظيره الجزائرى مسار الحوار السياسي الليبي والدور المهم الذى تلعبه الجزائر فى هذا الصدد.

التقى بوقادوم خلال محادثاته مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مستجدات الساحة السياسية الليبية محور اللقاءين.

وأكدت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق أن لقاء سيالة وبوقادوم تطرق إلى آليات التنسيق بين البلدين الشقيقين فى العديد من القضايا المشتركة، وعلى رأسها التعاون على مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال لقائه السراج، أكد بوقادوم دعم بلاده الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن إجراء انتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، واستعدادها للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية.