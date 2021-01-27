شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعيد فتح المدارس الأسبوع المقبل بعد تراجع أعداد الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم /الأربعاء/، أنها ستعيد فتح معظم المدارس، بما في ذلك مدراس العاصمة بانكوك، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسجيل انخفاضات محلية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير التعليم ناثابول تيبسوان - في تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة (بانكوك بوست) - "إن الدراسة التي توقفت في 28 مقاطعة في بداية يناير الجاري ستُستأنف في جميع تلك المقاطعات، فيما عدا مقاطعة ساموت ساخون، والتي ترتفع فيها الإصابات".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تخفيف بعض القيود الأسبوع الماضي في بانكوك، ومنها تلك المفروضة على بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية، لكن أماكن الترفيه الليلية لاتزال مغلقة.

ويأتي هذا الإعلان على الرغم من أن البلاد سجلت، اليوم، ثاني أعلى حصيلة لها من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، بلغت 819 إصابة جاء معظمها نتيجة لحملة اختبارات جماعية في مقاطعة ساموت ساخون "بؤرة التفشي"، ولذا ستبقى مدارسها مغلقة.. ومنذ بداية الجائحة، سجلت تايلاند ما مجموعه 15 ألفا و465 حالة إصابة و76 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.