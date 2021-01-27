شكرا لقرائتكم خبر عن سبق: ظاهرة تعامُد القمر على الكعبة منتصف ليل الغد تتيح تصحيح القبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُصادف منتصف الليل يوم غدٍ الخميس ظاهرة فلكية فريدة بتعامد القمر فوق الكعبة المشرفة، وبحسب صيحفة سبق السعودية، فإن الظاهرة تتيح تصحيح القبلة فى المصليات والبيوت.

وبحسب الصحيفة فإن هذه الظاهرة رغم حدوثها لمئات المدن حول العالم، إلا أنه لا يُستفاد منها إلا إذا حصلت لمكة المكرمة.

وقال الباحث الفلكي السعودي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"سبق" أن هذه الظاهرة تتيح لنا تحديد اتجاه موقع مكة بدقة وبسهولة جداً، ولأن مكة قبلة المسلمين فيمكن الاستفادة هذه الظاهرة لتحديد وتصحيح القبلة في البيوت والمصليات.

وقال الفلكي السعودى: في الساعة 12:43 بعد منتصف ليل الغد سيمر القمر فوق الكعبة مباشرة، ويستطيع أي شخص في العالم يشاهد القمر في هذه اللحظة من تحديد اتجاه القبلة بالتوجه نحو القمر مباشرة.

وأضاف: لعل هذه الظاهرة تكون مفيدة للمدن التي تبعد عن مكة أكثر من ألف كيلومتر، حيث يظهر القمر في المدن الأقرب منتصف السماء ويصعب تحديد اتجاهه.