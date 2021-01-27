شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية 27 قاضيًا بديوان المظالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية سبعة وعشرين قاضيًا بديوان المظالم، وصرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكى تضمن ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، بحسب " واس".

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية فn هذا الشأن تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة، من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.