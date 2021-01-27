قطر مغلقة أمام السياح حتى منتصف فبراير

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت مصادر خاصة في إدارة العلاقات العامة والاتصالات في المجلس الوطني للسياحة في قطر لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن دولة قطر ستبقى مغلقة أمام السياح حتى شهر فبراير/ شباط المقبل.

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وقال المصدر: "في الوقت الحالي، قطر مغلقة أمام الضيوف من أي دولة، بما في ذلك روسيا، على الأقل حتى 15 فبراير/ شباط.

وأضاف المصدر: "يُسمح الآن بالدخول إلى قطر فقط لمواطني قطر وعائلاتهم وحاملي تصريح الإقامة الدائمة وأولئك الذين يعيشون في قطر".

ونوه المصدر إلى أنه يجب على كل شخص يصل إلى قطر الالتزام بالحجر الصحي الأسبوعي عند عودته إلى البلاد، إذا قدم من دول ذات مخاطر منخفضة للإصابة بفيروس كورونا، يتم إجراء الحجر الصحي في المنزل، أما إذا كانت هناك مخاطر عالية للإصابة في الدول القادم منها، فإنه ينزل في فندق على نفقته الخاصة.