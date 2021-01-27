الجيش اليمني يعلن إحباط تقدم لجماعة "أنصار الله" وتدمير تعزيزات لها في البيضاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن قائد اللواء 19 مشاة في الجيش اليمني العميد الركن علي الكليبي، قوله، إن "الحوثيين دفعوا بأعداد كبيرة من عناصرهم للتسلل باتجاه مواقع في منطقة فَضحة بمديرية المَلاجِم (شمالي البيضاء)".

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وأضاف الكليبي: "رصدت قوات الجيش محاولة الحوثيين وأفشلتها، وأجبرت عناصرهم على الفرار".

وأكد العميد الكليبي "وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف الحوثيين خلال المواجهات".

وأشار القائد العسكري إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي بغارات تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من محافظة البيضاء، أدت إلى تدميرها".

وسيطر الجيش اليمني في 30 أغسطس/آب الماضي، على جبل صوران الاستراتيجي المطل على منطقة فَضحة في مديرية الملاجِم شمالي البيضاء، خلال هجوم على جماعة أنصار الله (الحوثيين) أوقع 7 قتلى وجرحى في صفوفها، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".