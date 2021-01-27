شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث على توحيد السلطات الانتخابية الليبية المسئولة عن الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على توحيد السلطات الانتخابية الليبية المسئولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت صحيفة "إيل فوليو" الإيطالية أن إيطاليا لديها خطة مختلفة بالنسبة لليبيا، وذلك في ظل رصد تحركات المخابرات الإيطالية مؤخراً.

وترتكز الخطة أولاً وقبل كل شيء على تحديد شخصيتين مختلفتين كصانعي سلام محتملين في ليبيا: نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق للغرب، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر للشرق، وفقاً لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.