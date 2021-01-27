اخبار الخليج

اعتقال داعشيين اثنين وتدمير وكرين للتنظيم غربى الأنبار بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال داعشيين اثنين وتدمير وكرين للتنظيم غربى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قوات الحشد الشعبي العراقي، اعتقال داعشيين اثنين وتدمير وكرين لتنظيم (داعش) غربي الأنبار.
وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- "إن الاشتباكات التي خاضتها قوات الحشد الشعبي أسفرت حتى الآن عن الاستيلاء على عجلة تعود للإرهابيين وإلقاء القبض على اثنين منهم".
وأضاف: "أن العملية شهدت أيضًا تدمير مضافتين للإرهابيين كانوا يسكنون فيهما لتمويه القوات الأمنية، لكن بجهود الأبطال تم تدميرهما بوقت قياسي".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا