شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال داعشيين اثنين وتدمير وكرين للتنظيم غربى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قوات الحشد الشعبي العراقي، اعتقال داعشيين اثنين وتدمير وكرين لتنظيم (داعش) غربي الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- "إن الاشتباكات التي خاضتها قوات الحشد الشعبي أسفرت حتى الآن عن الاستيلاء على عجلة تعود للإرهابيين وإلقاء القبض على اثنين منهم".

وأضاف: "أن العملية شهدت أيضًا تدمير مضافتين للإرهابيين كانوا يسكنون فيهما لتمويه القوات الأمنية، لكن بجهود الأبطال تم تدميرهما بوقت قياسي".