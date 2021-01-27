"مكافحة الإرهاب" العراقي يكشف تفاصيل عملية "وادي الشاي"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجهاز في بيان إن العملية جرت فجر اليوم الأربعاء، في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، في إطار عملية "ثأر الشهداء" التي انطلقت الجمعة الماضي، للقصاص من بقايا عصابات "داعـش" الإرهابية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأضاف: "جرى اشتباك مباشر وحاسم داخل مضافات العدو، فجّر فيه بعض الإرهابيين أنُفسهم على أبطالنا وتم قتل الآخرين ببنادق رجالنا الأشاوس".

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وأسفرت عملية "وادي الشاي"، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 3 قيادات كبيرة في التنظيم الإرهابي.

وقتل خلال العملية "مسؤول الطبابة العام لتنظيم داعـش في العراق ومسؤول الجُهد الهندسي العام لتنظيم داعـش في العراق ومسؤول الاتصالات والأجهزة الإلكترونية في محافظة كركوك".

كما قتل "إرهابيان يعملان كأمناء على مخازن التنظيم الإرهابي، وعنصران إرهابيان يعملان كحُراس لهذه المضافات"، وفق البيان.

وتعهد الجهاز بعدم التوقف عن ملاحقة فلول التنظيم، مختتما بيانه بالقول: "الميدان هو العنوان الأبرز الذي تظهر فيه معادن رجالنا الأبطال من قادة وضُباط ومنتسبين".

وكان انفجاران انتحاريان قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس الماضي، واستهدفا سوقا شعبية في ساحة الطيران في منطقة الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وعقب التفجير، شهدت بغداد انتشارا أمنيا مكثفا وغلقا للطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

ولاحقا، قالت السلطات العراقية إن الهجوم، الذي يعد أول هجوم انتحاري ضخم في العراق منذ ثلاث سنوات، أودى بحياة 32 شخصا على الأقل، واصفة الهجوم بأنه إشارة محتملة إلى عودة نشاط التنظيم الإرهابي.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".