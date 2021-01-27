سفير مصر ورئيس وزراء لبنان الأسبق يؤكدان أهمية إنهاء الفراغ الحكومى

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، ورئيس الوزراء اللبنانى الأسبق تمام سلام، أهمية التحرك لإنهاء الفراغ الحكومي الراهن بأسرع وقت ووفقا للقواعد الدستورية، باعتبار ذلك ضرورة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تواجه لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، ظهر اليوم، للسفير الدكتور ياسر علوي، حيث جرى استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا ممتدا منذ قرابة 6 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، حيث لم تتشكل منذ ذلك الوقت حكومة جديدة لإدارة شئون البلاد.

