الجزائر تدعو للتمسك بالموقف الأفريقى الموحد للحصول على مقعدين بمجلس الأمن

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، ضرورة التمسك بالموقف الإفريقي الموحد للتمكن من تصحيح الظلم التاريخي الذي تتعرض له القارة الأفريقية بمجلس الأمن الدولى، عبر منحها مقعدين دائمين في الهيئة الأممية ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة.

وقال بوقدوم - في كلمته اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بملف إصلاح مجلس الأمن الأممي - : "علينا المحافظة على وحدتنا وتلاحمنا، والتكلم بصوت واحد بشأن الموقف الإفريقي المشترك، فمجموعتنا تمثل تكتلًا انتخابيًا واسعًا بـ28% من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإذا حافظنا على وحدتنا وثباتنا، فسوف نكون بالتأكيد قادرين على تحقيق ذلك، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لا زالت تتعرض له أفريقيا".

وأضاف: "أن تصحيح الظلم التاريخي الذي تتعرض له القارة الإفريقية يكون عبر منحها مقعدين دائمين ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة"، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح أساليب عمل مجلس الأمن.

وكانت الجزائر قد أكدت عبر بعثتها الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك على أن أي إصلاح للمنظمة الدولية لن يكتمل إن لم يشمل زيادة في عضوية وتشكيلة مجلس الأمن، بشكل يعكس الواقع الجيوسياسي الحالي.

