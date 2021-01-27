شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعتزم شراء 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن مبعوث السلطة الفلسطينية في موسكو قوله اليوم الأربعاء، إن السلطة تعتزم شراء 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا في فبراير.

وقال عبد الحفيظ نوفل السفير الفلسطيني لدى روسيا إن موسكو ستقدم عشرة آلاف جرعة مجانية من اللقاح.

ومن جانبها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت مى الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنه تم تسجيل 5 وفيات و655 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت مى الكيلة إلي أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.