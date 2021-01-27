شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 عناصر إرهابية بضربة جوية لطيران التحالف الدولى بكركوك فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة عناصر إرهابية بضربة جوية لطيران التحالف الدولى فى محافظة كركوك، وذكرت الخلية - حسبما نقلته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه "استكمالا للعمليات الاستبقاية التي تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق الجبلية والنائية وغيرها من المناطق، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وجهت قيادة العمليات المشتركة طيران التحالف الدولي بدك أحد أوكار عصابات داعش بأسلحة متطورة ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت "من أجل معرفة ومتابعة نتائج هذه الضربة خرجت قوة من الفوج الرابع في لواء المشاة 34 بالفرقة التاسعة الى منطقة الطامور، حيث عثرت على أشلاء لأربعة عناصر إرهابية من عصابات داعش، وعجلة مدمرة، وجرار زراعي، ودراجة نارية مدمرة أيضا، كما عثرت على بندقيتين نوع كلاشنكوف".

كما أن قيادة العمليات المشتركة تواصل جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية التي ترد إليها من خلال الجهد الميداني والمتابعة المستمرة لتحركات بقايا العصابات الإرهابية.

من جهته أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اعتقال اثنين من الإرهابيين المطلوبين وفق المادة (4) إرهاب، ويعملان بصفتهم عناصر استخبارية لـ(داعش)، ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية بمحافظة كركوك.



وأوضح الجهاز - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، أن هناك دوريات قامت بعملية مسح ميداني وتفتيش أطراف المحافظة لملاحقة هذة الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تخطط لاستهداف محافظة كركوك بهجمات مسلحة.

وأشار إلى أنه تم إحالة الإرهابيين الاثنين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.