شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تهدم مسجدا قيد الإنشاء جنوب الخليل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مسجداً قيد الإنشاء فى مسافر يطا، جنوب الخليل، فجر اليوم الأربعاء، كما هدمت عناصر من جيش الاحتلال بئر مياه فى المنطقة قبل أن تنسحب من المنطقة، حيث تتعرض المنطقة لحملات هدم ومصادرة واعتداءات يومية، لتنفيذ عملية توسع استيطانى، وفق ما نقلت شبكة القُدس الإخبارية.

ونشر المركز الفلسطينى للإعلام على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، فيديو للحظة هدم قوات الاحتلال المسجد الواقع فى تجمع أم قصة بمسافر يطا جنوب الخليل.



جانب من أعمال الهدم



هدم مسجد جنوب الخليل

وفى وقت سابق، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد منعت استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية فى مصلى قبة الصخرة فى حرم المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق- لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال حال الاستمرار بالعمل، وأضاف مدير لجنة الإعمار فى الأقصى بسام الحلاق، أن قوات الاحتلال منعت لجنة الإعمار فى الأقصى، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم فى المصلى المروانى.



صور للمسجد من بعد



معدات الهدم فى موقع المسجد

وأدان المفتى العام للقدس رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطينى الشيخ محمد حسين، أمس الثلاثاء، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلى أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك والتي تشرف عليها لجنة الإعمار في مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس.

كما أدان مفتي القدس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - منع سلطات الاحتلال لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف هما للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيهما أحد، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.