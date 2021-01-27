شكرا لقرائتكم خبر عن عربات كهربائية جديدة لخدمة كبار السن وذوى الإعاقة بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمشاركة في عملية تدشين العربات الجديدة الخاصة بذوي الإعاقة لمساعدتهم في السعي والطواف والتي تمكنهم من أداء شعائر الحج والعمرة والطواف بكل يسر وسهولة.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور لشكل العربات الكهربائية الجديدة قبل استخدامها في ساحات المسجد الحرام.



السديس يدشن العربات الجديدة

وأكد الدكتور عبد الرحمن السديس، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص واهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام والعمل على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في جميع المجالات مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.



صور الكراسى الكهربائية الجديدة

وطالب الدكتور عبد الرحمن السديس، العاملين في رئاسة الحرمين بالاستمرار في تطوير منظومة الأعمال بالمسجد الحرام والحرص على مواكبة هذا التطور بما يخدم قاصدي بيت الله الحرام وخصوصا ذوي الإعاقة وكبار السن، مع مراعاة ضرورة تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.



كراسى كهربائية جديدة بالمسجد الحرام

وتتميز العربات أو الكراسى الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات، وجُهزت بتصميم خفيف الوزن، وحاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية، ومساند للقدمين، ومصنوعة من البلاستك المقوى، وسهلة النقل والطي والدفع في المنحدرات والطرق الغير ممهدة مع إمكانية إضافة محرك كهربائي (باور جلايد) قادر على التحمل ويحتوي على مقابض تحكم.

وفى وقت سابق، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.