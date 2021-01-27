وزير خارجية العراق يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبى تحضيرات الانتخابات البرلمانية

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ مارتن هث، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوربي في العراق، التحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وناقشا الجانبان خلال لقائهما اليوم - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية حول التواصل مع المنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، و أن الوزارة قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد إرسال رسالة ثانية.



وأكد الوزير العراقي أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، وشدد على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية.



من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هث، دعم الاتحاد الأوربي للانتخابات العراقية بمختلف مفاصلها إذ خصص مبلغا معينا كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق، وأوضح أن بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوربي المكونة من (6) أشخاص ستنطلق من بروكسل بتاريخ 30 /1/ 2021، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين.